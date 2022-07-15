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Лепсу присвоили звание Народного артиста России

Президент Владимир Путин присвоил Григорию Лепсу звание Народного артиста России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певцу и музыканту Григорию Лепсу (настоящее имя Григорий Лепсверидзе) присвоено звание Народного артиста России. Это стало известно из указа президента страны Владимира Путина, опубликованного на сайте правовой информации.

Отмечается, что звание Народного артиста присвоено 59-летнему Лепсу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».

Ранее Григорий Лепс рассказал, сколько он заработал на хите «Рюмка водки». Песня принесла артисту более 50 миллионов долларов. Он назвал ее своей лучшей инвестицией и шедевром.

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Антон Похиляк
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