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Лепс заработал более 50 миллионов долларов на песне «Рюмка водки»

Песня «Рюмка водки» принесла певцу Григорию Лепсу более 50 миллионов долларов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российский певец Григорий Лепс рассказал, сколько он заработал на хите «Рюмка водки». Об этом сообщает ТАСС.

Песня принесла артисту более 50 миллионов долларов. Он назвал ее своей лучшей инвестицией и шедевром. «Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50. Произведения, которые становятся хитами, угадать очень сложно. Я не был уверен в песне "Самый лучший день", хорошая была песня "Я счастливый", замечательная "Я стану водопадом", но я никогда на них не ставил. "Рюмка водки" — это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница», — сказал Лепс.

Он отметил, что 99 процентов своих песен приобрел у аранжировщиков. По словам певца, он исполняет лишь те композиции, которые ему нравятся.

Ранее Лепс выразил желание приобрести права на исполнение некоторых песен покойного артиста Юрия Шатунова. Он заявил, что купил бы песни Шатунова для хранения в своей «копилке», но не стал бы их исполнять.

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Евгений Шульгин
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