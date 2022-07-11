Лепс выразил желание купить песни Шатунова

Певец Григорий Лепс выразил желание купить права на исполнение песен Шатунова

Российский певец и продюсер Григорий Лепс выразил желание приобрести права на исполнение некоторых песен покойного артиста Юрия Шатунова. Его слова передает ТАСС.

Лепс признался, что купил бы песни Шатунова для хранения в своей «копилке».

«Не лишена смысла идея приобрести песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке», — рассказал певец.

При этом Лепс отметил, что сам вряд ли исполнил бы эти композиции из-за двух обстоятельств. Одной из них он назвал свой возраст. Кроме того, добавил продюсер, «будет странно, если я буду петь в такой же манере».

«Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь», — заключил Лепс.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о причине кремации Шатунова.