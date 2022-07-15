Госдума расширила применение маткапитала

Госдума во II и III чтениях проголосовала за расширение применения материнского капитала

Нижняя палата парламента, Государственная дума, сразу во II и III чтениях проголосовала за поправку к закону о применении материнского капитала. Голосование прошло на внеочередном пленарном заседании Думы, трансляция ведется на портале «Дума ТВ».

Принятая Думой поправка позволит тратить материнский капитал на оплату частных детских садов. При этом, у детского сада, на оплату услуг которого будет направлены средства маткапитала, должна быть соответствующая лицензия.

«Закон направлен на повышение доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность», — оценил закон спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс».

Теперь закон ждет рассмотрение в Совете Федерации, а после принятия Совфедом — подписание президентом.

Ранее Минтруд допустил увеличение маткапитала на первенца до 680 тысяч рублей.

Материнский капитал — мера государственной поддержки семей в рамках нацпроекта «Демография». С 2020 года он выдается при рождении первого ребенка.