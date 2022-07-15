Минобороны сообщило об ударах по местам дислокации «Правого сектора» в ДНР

МО РФ заявило об ударах по местам дислокации формирования «Правый сектор» в ДНР

Точечными ударами Воздушно-космических (ВКС) России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в городе Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено порядка 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, в результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожской области уничтожена казарма, где находилось свыше 70 военнослужащих.

Кроме того, в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 военных и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, добавили в министерстве.

Ранее Минобороны назвало цель удара по Виннице. По данным ведомства, 14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент атаки на этом военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений.

