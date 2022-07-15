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Минобороны назвало цель удара по Виннице

Минобороны: 14 июля «Калибрами» был нанесен удар по гарнизонному Дому офицеров в Виннице

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. Такую цель удара журналистам назвало Министерство обороны России.

В момент атаки на этом военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка, заявили в российском военном ведомстве.

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Минобороны уточняет, что в результате удара участники совещания уничтожены.

Ранее о том, что целью удара Вооруженных сил (ВС) России в Виннице на Украине был пункт размещения военных сообщала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Евгения Куликова
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