Симоньян опубликовала ответ Минобороны на вопрос о цели удара в Виннице

Симоньян заявила, что ВС РФ нанесли удар в Виннице по пункту националистов в Доме офицеров

Целью удара Вооруженных сил (ВС) России в Виннице на Украине был пункт размещения военных. Такой ответ дало российское Министерство обороны на запрос главы RT Маргариты Симоньян. Ответ военного ведомства она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, удар был нанесен по городскому Дому офицеров, в котором размещались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков"», — сообщила медиаменеджер.

Также Симоньян рассказала, что ведомство прислало ей фотографию, которую она прикрепила к публикации в своем блоге. На фото изображена карта города с отмеченными на ней объектами инфраструктуры, а также снимки этих же объектов после удара. На некоторых фото присутствуют люди в камуфляже, которых в Минобороны обвели в кружок.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.