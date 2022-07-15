«Пляжный сезон» животных в Приморье запечатлела фотоловушка

Фотоловушка запечатлела животных в Сихотэ-Алинском заповеднике

Фотоловушка, установленная на побережье Японского моря в Сихотэ-Алинском заповеднике, запечатлела «пляжный сезон» у животных. Видео появилось на странице заповедника во «ВКонтакте».

«Фотоловушка зафиксировала сразу нескольких обитателей: хозяйку здешних мест — амурскую тигрицу, пятнистых оленей и краснокнижного амурского горала. Последний даже спустился с привычных ему скал, чтобы приобщиться к всеобщему летнему настроению», — говорится в сообщении.

Ранее в приморском нацпарке «Земля леопарда» на камеры фотоловушки попал гималайский медведь-почесун. Сотрудники «Земли леопарда» пояснили, что таким образом хищник оставлял метку.