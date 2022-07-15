Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

«Пляжный сезон» животных в Приморье запечатлела фотоловушка

Фотоловушка запечатлела животных в Сихотэ-Алинском заповеднике

Фотоловушка, установленная на побережье Японского моря в Сихотэ-Алинском заповеднике, запечатлела «пляжный сезон» у животных. Видео появилось на странице заповедника во «ВКонтакте».

«Фотоловушка зафиксировала сразу нескольких обитателей: хозяйку здешних мест — амурскую тигрицу, пятнистых оленей и краснокнижного амурского горала. Последний даже спустился с привычных ему скал, чтобы приобщиться к всеобщему летнему настроению», — говорится в сообщении.

Ранее в приморском нацпарке «Земля леопарда» на камеры фотоловушки попал гималайский медведь-почесун. Сотрудники «Земли леопарда» пояснили, что таким образом хищник оставлял метку.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Рогозин покинул «Роскосмос»
Мусорщик вышел на работу в юбке из-за запрета босса носить шорты в жару
В Совфеде назвали причину смягчения ряда санкций ЕК против России
Частным домам в России предрекли подорожание
Россиянам раскроют секреты счастья в «турбулентные времена»
Полуголая Ольга Бузова призналась в желании быть любимой
Лепсу присвоили звание Народного артиста России
Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» рассказала о попытке покончить с собой
С поднявшей цены на бензин для иностранцев Венгрией решили разобраться
Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.