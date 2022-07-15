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Суд разрешил ребенку иметь двух отцов и одну мать

MercoPress: судья в Буэнос-Айресе признала право ребенка иметь двух отцов и одну мать

Фото: News from Latin America and Mercosur

Судья в Буэнос-Айресе, Аргентина, признала право семьи полиаморов зарегистрировать двух отцов ребенка и одну мать и разрешила зарегистрировать его соответствующим образом. Об этом сообщает MercoPress.

Двое мужчин жили вместе несколько лет и хотели завести ребенка, но не желали усыновлять его или пользоваться услугами суррогатной матери. Им порекомендовали создать семью с женщиной, которая бы тоже хотела иметь детей и согласилась бы на искусственное оплодотворение.

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Мужчины создали сайт для поиска подходящей кандидатуры. Когда женщина была найдена, они обратились в суд. Несмотря на протесты со стороны государственных органов, судья Мириам Катальди постановила, что закон не устанавливает одну конкретную модель семьи.

Катальди признала, что ребенок был зачат посредством вспомогательных репродуктивных технологий и при регистрации не должен быть подвержен дискриминации на основании наличия у него трех родителей. «Реальность ежедневно показывает нам, что не в каждой семье есть мать или отец, хотя это не мешает семьям обеспечивать надлежащее качество жизни и развития своих детей», — заявила судья.

Ранее сообщалось, что 26-летняя американка Анна замужем уже четыре года, но также имеет любовника и любовницу. Она утверждает, что все ее партнеры дружат и ладят межу собой, однако у них нет физических или романтических отношений друг с другом.

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Алиса Дмитриева
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