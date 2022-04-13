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Замужняя женщина рассказала о жизни с тремя партнерами одновременно

Daily Mail: замужняя американка Анна рассказала о жизни с тремя партнерами

Фото: Unsplash

26-летняя американка по имени Анна замужем уже четыре года, но также имеет любовника и любовницу. О жизни с тремя партнерами женщина рассказала Daily Mail.

По словам Анны, она состоит в трех отношениях одновременно и не скрывает этого. Она утверждает, что все ее партнеры дружат и ладят межу собой, однако у них нет физических или романтических отношений друг с другом. О совместной жизни также речи не идет, поскольку у каждого из них свой путь.

Анна постоянно живет с мужем в одном штате, а ее любовник и любовница — в других. Свидания планируются за несколько месяцев, и когда дело доходит до пребывания в одной постели, муж обычно уходит в другую комнату и спит на диване.

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«Полиамория не работает, если вы не ставите перед собой задачу понять чувства вашего партнера и помочь ему любить того, кого он хочет и как он хочет», — объясняет она. Анна добавляет, что моногамные отношения несут для нее тяжелое бремя, когда речь идет о чувствах и эмоциях партнера.

По словам американки, она и ее партнеры нередко сталкиваются с непониманием. Однако родители всех участников истории, как отмечает женщина, поддерживают их, хотя изначально были против.

Ранее сообщалось, что женщина из Флориды решила подарить мужу секс втроем, чтобы отметить годовщину отношений. Однако ночь закончилась тем, что другая женщина забеременела.

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Рузанна Акмалтдинова
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