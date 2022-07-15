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Минобороны заявило об уничтожении представителей поставщиков оружия ВСУ

ВС России уничтожили представителей поставщиков вооружения на Украину в Виннице
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военнослужащие 14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесли удар по зданию гарнизонного дома офицеров в украинском городе Винница и уничтожили представителей иностранных поставщиков вооружения ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России в пятницу, 15 июля.

Ранее российское военное ведомство также показало кадры пуска этих ракет. В момент нанесения удара в здании дома офицеров проходило совещание, пояснили в Минобороны.

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14 июля о том, что удар Вооруженных сил (ВС) России в Виннице на Украине был произведен по пункту расположения украинских военных, также заявлял старший советник постпредства России при ООН Евгений Варганов.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин в обращении к россиянам назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Евгения Куликова
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