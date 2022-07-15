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Минобороны показало кадры пуска ракет по Виннице

Минобороны России опубликовало кадры пуска ракет «Калибр» по Дому офицеров в Виннице

Российскими ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по Дому офицеров в Виннице. Кадры пуска ракет Минобороны представило во время брифинга, их публикует РИА Новости.

По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в Доме офицеров на западе Украины проходило совещание командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными поставщиками, в ходе которого обсуждался вопрос передачи Киеву военной техники.

До этого цель удара по Виннице назвала главный редактор RT Маргарита Симоньян. 14 июля она сообщала, что он был нанесен по пункту размещения украинских военных.

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Анастасия Шейкина
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