Адвокат назвала причину смерти плененного в ДНР британского наемника

Адвокат Веснина: попавший в плен в ДНР британский наемник Ури умер от хронических болезней

Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой народной республике (ДНР), умер от хронических заболеваний. Такую причину смерти в разговоре с News.ru назвала адвокат приговоренного к смертной казни марокканца Сааудана Брагима Елена Веснина.

По словам защитницы, у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. «На момент смерти он еще не был в суде и находился под следствием. (...) У него было очень слабое сердце, а также он страдал сложной формой диабета, не говоря уже и о множестве других заболеваний», — уточнила Веснина.

В пятницу, 15 июля, омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти подданного Соединенного Королевства Пола Ури, попавшего в плен к Народной милиции республики в апреле. Она заявила, что наемник страдал сразу несколькими хроническими болезнями, в том числе инсулиновым диабетом. Перед смертью мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.

Пол Ури был пленен при попытке прорыва через блокпост донецких военнослужащих. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) он руководил боевыми операциями и обучал рекрутов. До начала боевых действий служил в Афганистане, Ираке и Ливии.

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