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В Пскове пройдет фестиваль художественной ковки

В Пскове на территории Финского парка 16 июля стартует «Кузнечный фестиваль»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Пскове пройдет «Кузнечный фестиваль», на котором мастера художественной ковки смогут продемонстрировать свой талант. Двухдневное мероприятие, приуроченное к 100-летию псковского архитектора-реставратора, художника и кузнеца Всеволода Смирнова, стартует 16 июля, передает «Интерфакс».

В пресс-службе городской администрации уточнили, что торжественное открытие состоится в субботу на территории Финского парка. В фестивале примут участие кузнецы из девяти регионов России, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Крым, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Ульяновская и Псковская области.

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Лучших мастеров, которых выберет специальное жюри, наградят ценными призами. В состав судей войдут президент межрегиональной общественной организации «Союз кузнецов», член Творческого союза художников России Мария Круглова, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств Валерий Галкин и другие.

Для гостей праздника будут организованы мастер-классы по ковке и концертная программа с выступлением заслуженных коллективов народного творчества России.

Ранее в июле сообщалось, что в Пскове с 15 июля по 26 августа пройдет выставка «Петергофский Монплезир — "удовольствие" Петра Великого» об увлечениях первого российского императора. Проект реализуется в рамках празднования 350-летия со дня его рождения.

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Валентина Процкова
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