Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Пскове откроется выставка об увлечениях Петра I

Выставка об увлечениях Петра I пройдет в Пскове с 15 июля по 26 августа

Фото: государственный музей-заповедник «Петергоф»

В Пскове с 15 июля по 26 августа пройдет выставка «Петергофский Монплезир — "удовольствие" Петра Великого» об увлечениях первого российского императора. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на Псковский музей-заповедник.

Выставка расскажет о личности и увлечениях Петра I через повествование о его самом любимом дворце. Проект реализуется в рамках празднования 350-летия со дня его рождения.

В Петергофе самым дорогим местом для Петра был дворец Монплезир, однако здание мало походило на дворец и напоминало скорее жилище зажиточного амстердамского вельможи, отметили в пресс-службе.

«Царь сам определил облик и характер будущего строения, архитекторам приходилось лишь следовать вкусам венценосного заказчика. Монплезир часто называли "голландским домиком". Рядом с дворцом по образцу садов нидерландского барокко был разбит миниатюрный садик с тюльпанами и фонтанами-шутихами, исполненными по собственноручному рисунку Петра. В небольших уютных комнатах Монплезира в теплые летние месяцы протекала частная жизнь царя с ее радостями, невзгодами и повседневными хлопотами», — рассказали в музее.

Там добавили, что выставка расскажет и об особенностях характера императора. Например, он считал, что искусство должно не только радовать глаз, но и просвещать; хорошо знал цену времени, презирал лень, но и любил отдыхать с поистине царским размахом, отметили в музее.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна
Неизвестный забросал коктейлями Молотова военкомат в Подмосковье
Захарова обвинила США в организации госпереворота на Украине
В США вынесли обвинения против укравших тексты песен Eagles мужчин
Кандидат в президенты Австрии допустил выход страны из ЕС из-за Украины
Суд арестовал московского депутата Яшина
Признание ЛНР со стороны КНДР назвали историческим событием
Наручные часы Гитлера продали на аукционе за 234 миллиона рублей
США нашли новый предмет для санкций против России
Российский судебный пристав пойдет под суд за миллионную взятку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.