В Пскове откроется выставка об увлечениях Петра I

Выставка об увлечениях Петра I пройдет в Пскове с 15 июля по 26 августа

В Пскове с 15 июля по 26 августа пройдет выставка «Петергофский Монплезир — "удовольствие" Петра Великого» об увлечениях первого российского императора. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на Псковский музей-заповедник.

Выставка расскажет о личности и увлечениях Петра I через повествование о его самом любимом дворце. Проект реализуется в рамках празднования 350-летия со дня его рождения.

В Петергофе самым дорогим местом для Петра был дворец Монплезир, однако здание мало походило на дворец и напоминало скорее жилище зажиточного амстердамского вельможи, отметили в пресс-службе.

«Царь сам определил облик и характер будущего строения, архитекторам приходилось лишь следовать вкусам венценосного заказчика. Монплезир часто называли "голландским домиком". Рядом с дворцом по образцу садов нидерландского барокко был разбит миниатюрный садик с тюльпанами и фонтанами-шутихами, исполненными по собственноручному рисунку Петра. В небольших уютных комнатах Монплезира в теплые летние месяцы протекала частная жизнь царя с ее радостями, невзгодами и повседневными хлопотами», — рассказали в музее.

Там добавили, что выставка расскажет и об особенностях характера императора. Например, он считал, что искусство должно не только радовать глаз, но и просвещать; хорошо знал цену времени, презирал лень, но и любил отдыхать с поистине царским размахом, отметили в музее.