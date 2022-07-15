ВЦИОМ раскрыл отношение россиян к Путину

ВЦИОМ: о доверии к Владимиру Путину высказались 81,5 процента россиян

К деятельности российского президента Владимира Путина относятся с одобрением 79,1 процента граждан. Такие данные раскрыты в итогах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным, показатель одобрения работы главы государства вырос на 1,3 процентных пункта за неделю. Также известно, что не оценили деятельность российского лидера 13,1 процента людей. О непосредственном доверии и положительном отношении к Путину высказались 81,5 процента опрошенных — показатель вырос на 0,8 процентных пункта за неделю. При этом с подобными ответами респондентов не согласны только 15 процентов россиян.

Уровень положительной оценки работы правительства за этот же период составил 52,6 процента. Таким образом, значение выросло еще на 1,3 процентных пункта за неделю.

Новый всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен с 4 по 10 июля 2022 года. Участие в нем приняли 11 200 человек.

При работе специалисты использовали метод телефонного интервью с выборкой стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Уточняется, что выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, которые задействованы на территории России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента для данных, собранных в течение недели.

В конце мая стало известно, что решение о проведении специальной военной операции на Украине поддерживают 72 процента россиян. Уровень поддержки российским обществом специальной военной операции в течение трех месяцев мониторинга сохранялся на стабильно высоком показателе, добавили тогда во ВЦИОМ.