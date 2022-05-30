ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации на Украине

ВЦИОМ заявил, что 72 процента россиян поддерживают спецоперацию на Украине

Решение о проведении специальной военной операции на Украине в настоящее время поддерживают 72 процента россиян. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 30 мая.

«Уровень поддержки российским обществом специальной военной операции в течение трех месяцев мониторинга сохраняется на стабильно высоком уровне», — рассказали в центре, уточнив, что доля поддерживающих спецоперацию с февраля выросла в стране на 7 процентов.

При этом не поддерживают спецоперацию 18 процентов граждан. Еще 10 процентов не смогли ответить на вопрос о своем отношении.

Как пояснили во ВЦИОМ, 40 процентов опрошенных полагают, что целью спецоперации является защита России и демилитаризация Украины, еще 20 процентов считают, что таким образом российские власти пытаются изменить политический курс Киева. Кроме того, 18 процентов думают, что задачей российских военных является защита населения Донбасса. По мнению 7 процентов, цель спецоперации состоит в том, чтобы оккупировать территорию Украины и присоединить ее к России.

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.