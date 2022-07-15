Стали известны подробности рейда силовиков в цыганском поселке Екатеринбурга

Стали известны подробности рейда со спецназом «Гром» в цыганском поселке Екатеринбурга

Стали известны подробности рейда полиции и спецназа «Гром» в цыганском поселке Екатеринбурга. Их «Ленте.ру» в пятницу, 15 июля, сообщил представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в рейде был задействован личный состав подразделений по вопросам миграции, охраны общественного порядка, центра по противодействию экстремизму, бойцы отрядов «Гром» и ОМОН. Всего в ходе рейда правоохранители проверили 138 иностранцев и 62 местных жителя. Выяснилось, что 18 иностранцев находились в стране с нарушением режима пребывания. Полицейские составили несколько административных протоколов: 10 — за мелкое хулиганство, 3 — за ненадлежащее воспитание.

Автоинспекторы проверили более 150 автомобилей. Выявлено 16 нарушений по статье об управлении неисправным транспортом, 8 — по статье об отсутствии ремня безопасности.

Был задержан и 16-летний подросток, управлявший автомобилем ВАЗ-21074 с зеркальными номерами без водительского удостоверения. Его автомобиль отправили на штрафстоянку. Всего по итогам рейда полиция составила 47 административных протоколов.

Ранее сообщалось, что спецназ «Гром» и полиция устроили рейд с массовыми задержаниями в цыганском поселке Екатеринбурга — вероятно, мероприятие решили провести после нападения на сотрудников ГИБДД.

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