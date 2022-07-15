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Пьяный россиянин избил фельдшера скорой помощи

В Санкт-Петербурге пьяный 38-летний мужчина избил фельдшера скорой помощи

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина избил фельдшера скорой медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным правоохранителей, инцидент произошел около дома на проспекте Солидарности. 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил фельдшера руками и ногами — его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Липецке два пьяных мужчины избили врачей скорой помощи. После случившегося бригада скорой написала заявление в полицию. Также в правоохранительные органы обратились устроившие драку россияне.

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Анастасия Шейкина
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