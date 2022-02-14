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Пьяные россияне избили врачей скорой помощи и написали заявление в полицию

В Липецке пьяные мужчины избили врачей скорой помощи и обратились в полицию

Кадр: страница «ЧП 48 Липецк. Новости» во «ВКонтакте»

В Липецке врачей скорой помощи избили два пьяных россиянина. О драке сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчины напали после того, как один из них за рулем иномарки отказался пропускать машину скорой помощи. Как сообщают очевидцы, на медиков набросились не только водитель автомобиля, но и пассажир.

После случившегося бригада скорой написала заявление в полицию. Также в правоохранительные органы обратились устроившие драку россияне.

Ранее в Вологодской области недовольный правилами в больнице мужчина избил врача. Россиянину не выдали талон к узким специалистам для его детей. Из-за этого мужчина ворвался в ближайший кабинет, в котором находилась заместитель главврача, — он начал бить ее по голове.

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Анастасия Шейкина
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