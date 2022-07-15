В Сочи открылся первый песчаный пляж

В администрации Сочи сообщили, что 15 июля на курорте открылся первый песчаный пляж

В Сочи в пятницу, 15 июля, открылся первый песчаный пляж «Куба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что для прибрежной полосы, протяженность которой составляет 380 метров, завезли 42 вагона песка. На пляже для отдыхающих предусмотрена волейбольная и детская площадки, зона воркаута и аэрарии.

Кроме того, посетителям нового общественного места доступны серф-станций, беседки, скамейки и амфитеатр, где в вечернее время будут проводиться культурные мероприятия, музыкальные тематические вечера и киносеансы.

В администрации Сочи также напомнили, что всего в летнем сезоне 2022 года на курорте благоустроено 188 пляжных территорий, что составляет около 41 километра от всей протяженности береговой полосы.

Ранее сообщалось, что в Красной Поляне в Сочи 13 июля открылся сезон кино в горах. Показы фильмов будут проводиться до начала сентября три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям в 20:00.