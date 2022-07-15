Президент России Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в регионах

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны предложил обсудить ситуацию в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства призвал не забывать о текущей ситуации в российских регионах, занимаясь наиболее острыми и чувствительными вопросами.

В качестве докладчиков выступили директор ФСБ Александр Бортников, а также глава министерства внутренних дел (МВД) Владимир Колокольцев.

15 июля президент России подписал указ, согласно которому число заместителей премьер-министра уменьшается с 11 до 10. Теперь в их составе числятся: Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Юрий Трутнев, а также Виктория Абрамченко, Александр Новак и Марат Хуснуллин.