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Путин снизил число вице-премьеров

Президент Путин указом снизил число заместителей премьер-министра с 11 до 10

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число заместителей премьер-министра уменьшается с 11 до 10. Документ опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что в указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 21 января 2020 года необходимо внести изменения — заменить в его первом пункте слова «11 заместителей» на «10 заместителей».

Глава государства упразднил один из вице-премьерских постов после отставки Юрия Борисова — он стал новым главой Роскосмоса.

Указом Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. До этого за утверждение его кандидатуры в Госдуме проголосовали 394 депутата.

После подписанных указов в обновленный состав российских-вице премьеров входят Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Александр Новак и Марат Хуснуллин.

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Анастасия Шейкина
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