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Путин освободил Борисова от должности вице-премьера

Президент России Путин освободил Борисова от должности зампредседателя правительства
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Борисова Юрия Ивановича от должности Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации», — говорится в указе президента.

Ранее стало известно, что глава государства Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли.

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Сергей Истомин
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