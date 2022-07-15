Путин освободил Борисова от должности вице-премьера
Президент России Путин освободил Борисова от должности зампредседателя правительства
Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Борисова Юрия Ивановича от должности Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации», — говорится в указе президента.
Ранее стало известно, что глава государства Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли.