Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин назначил Мантурова вице-премьером

Президент России Путин назначил Мантурова вице-премьером
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли. Соответствующий указ появился на сайте Кремля в пятницу, 15 июля.

«В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя Правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Там же уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Госдума проголосовала за утверждение кандидатуры Мантурова на эту должность. За проголосовали 394 депутата, против — никто, 1 человек воздержался.

Председатель правительства Михаил Мишустин 12 июля внес предложение назначить министра промышленности и торговли вице-премьером. Позже спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и главы думских фракций встретились с главой Минпромторга России и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении его в новой должности.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Рогозин покинул «Роскосмос»
Мусорщик вышел на работу в юбке из-за запрета босса носить шорты в жару
В Совфеде назвали причину смягчения ряда санкций ЕК против России
Частным домам в России предрекли подорожание
Россиянам раскроют секреты счастья в «турбулентные времена»
Полуголая Ольга Бузова призналась в желании быть любимой
Лепсу присвоили звание Народного артиста России
Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» рассказала о попытке покончить с собой
С поднявшей цены на бензин для иностранцев Венгрией решили разобраться
Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.