Президент России Путин назначил Мантурова вице-премьером

Президент России Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли. Соответствующий указ появился на сайте Кремля в пятницу, 15 июля.

«В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя Правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Там же уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Госдума проголосовала за утверждение кандидатуры Мантурова на эту должность. За проголосовали 394 депутата, против — никто, 1 человек воздержался.

Председатель правительства Михаил Мишустин 12 июля внес предложение назначить министра промышленности и торговли вице-премьером. Позже спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и главы думских фракций встретились с главой Минпромторга России и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении его в новой должности.