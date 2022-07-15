Госдума утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера России

Госдума утвердила кандидатуру главы Минпромторга Мантурова на должность вице-премьера

Госдума проголосовала за утверждение кандидатуры министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность вице-премьера, пишет РБК. За проголосовали 394 депутата, против — никто, 1 человек воздержался.

После утверждения Мантуров заявил, что окончательное распределение его обязанностей на новом посту определит премьер-министр. 12 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10.

В тот же день председатель правительства Михаил Мишустин внес предложение назначить министра промышленности и торговли вице-премьером. Профильный комитет Государственной Думы по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Мантурова и рекомендовал нижней палате парламента утвердить его на должность вице-премьера.

Мишустин объяснил, что введение новой должности в структуре правительства — вице-премьер и министр промышленности и торговли в одном лице — поспособствует более быстрому принятию решений в условиях беспрецедентных санкций. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в случае одобрения Госдумой кандидатуры Мантурова президент очень быстро назначит его вице-премьером.

Выступая перед депутатами 15 июля, глава Минпроторга заявил о необходимости отказаться от рыночной промышленной политики и перейти на путь обеспечения технологического суверенитета. Он анонсировал скорое вытеснение импортного оборудования и техники российскими разработками.

