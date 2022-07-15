Кремль высказался о назначении Манутрова вице-премьером

Песков: Путин быстро назначит Мантурова вице-премьером в случае одобрения Госдумой

Президент России Владимир Путин очень быстро назначит главу Минпромторга Дениса Мантурова вице-премьером в случае одобрения Госдумой, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Председатель правительства Михаил Мишустин 12 июля внес предложение назначить министра промышленности и торговли вице-премьером. Профильный комитет Государственной Думы по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Мантурова и рекомендовал нижней палате парламента утвердить его на должности вице-премьера.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10.

Мантуров 15 июля заявил, что Россия должна отказаться от рыночной промышленной политики и перейти на путь обеспечения технологического суверенитета.