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Кремль высказался о назначении Манутрова вице-премьером

Песков: Путин быстро назначит Мантурова вице-премьером в случае одобрения Госдумой
Денис Мантуров

Денис Мантуров . Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин очень быстро назначит главу Минпромторга Дениса Мантурова вице-премьером в случае одобрения Госдумой, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Председатель правительства Михаил Мишустин 12 июля внес предложение назначить министра промышленности и торговли вице-премьером. Профильный комитет Государственной Думы по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Мантурова и рекомендовал нижней палате парламента утвердить его на должности вице-премьера.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10.

Мантуров 15 июля заявил, что Россия должна отказаться от рыночной промышленной политики и перейти на путь обеспечения технологического суверенитета.

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Платон Щукин
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