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В России анонсировали отказ от рыночной промышленной политики

Глава Минпромторга Мантуров призвал отказаться от рыночной промышленной политики

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия должна отказаться от рыночной промышленной политики и перейти на путь обеспечения технологического суверенитета. К этому в ходе выступления перед депутатами Госдумы призвал глава Минпромторга, кандидат в вице-премьеры Денис Мантуров, передает РБК.

Он анонсировал скорое вытеснение импортного оборудования и техники российскими разработками. В том числе Мантуров пообещал ускорить разработку газовых турбин на 65 и 70 мегаватт, создание всего оборудования для газификации страны, возрождение производства в электронном машиностроении и оперативную сертификацию отечественных самолетов.

При этом в ближайшей перспективе, признал министр, российскую обрабатывающую промышленность ждут трудные времена. Несмотря на ощутимый рост производства в оборонном секторе, в текущем году она сократится в районе шести процентов. Объемы снизятся в металлургии, химическом и лесопромышленном комплексах.

Глава правительства России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера 12 июля. Перед этим президент России Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров с 10 до 11.

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Месяц назад в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил о необходимости развивать технологии лучше западных, не копировать сделанное, а быть на шаг впереди. Позднее Мишустин заявил о готовности России отказаться от догоняющей модели развития и перейти к новой, опережающей модели во всех отраслях. После этого, уверен он, Россия насытит свой рынок начнет наращивать высокотехнологичный экспорт.

На этом фоне глава РАН Александр Сергеев отметил, что доходы ученых в стране по-прежнему оставляют желать лучшего, особенно в регионах, где ставка в размере 200 процентов от средней зарплаты приносит небольшие деньги. Вместе с тем в проекте сокращения расходов бюджета по госпрограммам, который представил бюджет, одной из главных пострадавших станет программа «Научно-технологическое развитие», на которой предполагается сэкономить 150 миллиардов рублей.

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Платон Щукин
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