Мишустин заявил о готовности России перейти к новой модели развития

Премьер Мишустин заявил о готовности России перейти к опережающей модели развития

Россия должна отказаться от догоняющей модели развития и перейти к новой, опережающей модели во всех отраслях. Об этом в ходе выступления на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» заявил глава правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, благодаря такому пути страна вернет себе внутренний рынок и сможет активно наращивать высокотехнологичный экспорт. Мишустин рассказал, что для работы в этом направлении нужны новые общесистемные инструменты поддержки и серьезные стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации.

Премьер подчеркнул, что сложные вызовы стоят практически перед всеми отраслями экономики, которая в настоящее время столкнулась с определенным спадом. Вместе с тем, заверил чиновник, ни в одной из областей страна не приблизилась к критической отметке из-за наличия хороших заделов в технологиях.

Ранее стало известно, что по итогам мая выпуск легковых автомобилей в России упал на 96,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поводом для такой динамики стала почти полная остановка заводов из-за отсутствия комплектующих зарубежного производства. В июне «АвтоВАЗ» объявил о начале выпуска упрощенной Lada Granta, которая лишена привычных опций, в том числе автоматической коробки передач, системы АБС и подушки безопасности.

Тем временем Минфин подготовил предложение о сокращении госпрограмм на сумму более 1,6 триллиона рублей в 2023-2025 годах. Сильнее всего должны пострадать «Развитие транспортной системы» (390 миллиардов рублей) и «Научно-технологическое развитие» (150 миллиардов).

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), российский миллиардер, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов заметил, что основные препятствия, стоявшие перед российской экономикой, не исчезли. По его мнению, власти и бизнес «в хороших-то условиях не могли экономику выстроить, а сейчас действуем в таких критически тяжелых, полувоенных».