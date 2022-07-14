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Профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

Профильный комитет рекомендовал Госдуме утвердить Мантурова на должности вице-премьера

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Профильный комитет Госдумы России по промышленности и торговле одобрил кандидатуру Дениса Мантурова и рекомендовал нижней палате парламента утвердить его на должности вице-премьера. Об этом сообщил председатель комитета Владимир Гутенев в своем Telegram-канале.

Депутаты вынесли решение единогласно, пояснил он.

Председатель правительства Михаил Мишустин внес предложение назначить министра промышленности и торговли вице-премьером 12 июля. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы думских фракций встретились с главой Минпромторга России и обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении его в новой должности.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число заместителей председателя правительства.

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Евгения Куликова
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