Мантуров обсудил в Госдуме утверждение на должность вице-премьера

Спикер Госдумы Володин и главы фракций обсудили с Мантуровым утверждение вице-премьером

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы думских фракций встретились с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым перед рассмотрением его кандидатуры на пост вице-премьера и обсудили порядок рассмотрения вопроса о его утверждении на эту должность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.

Так, политики обсудили график встреч Мантурова в думских фракциях и в профильном комитете по промышленности и торговле: в среду, 13 июля, — во фракции «Справедливая Россия — За правду», в четверг, 14 июля, — во фракциях «Новые люди» и ЛДПР, а также в профильном комитете, в пятницу, 15 июля, — в «Единой России» и КПРФ.

Кроме того, на встрече обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на должность зампреда правительства, в том числе выступление кандидата, выступление главы комитета по промышленности и торговле, вопросы от фракций, выступления представителей фракций, заключительное слово кандидата и голосование, заключили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10. Документ вступает в силу с момента его подписания.

После этого глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова для утверждения на должности вице-премьера. Палата рассмотрит этот вопрос в ходе внеочередного заседания в пятницу, 15 июля.