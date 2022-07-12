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Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера РФ
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Председатель правительства Михаил Мишустин внес в Государственную Думу кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова для утверждения на должности вице-премьера. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что новая должность в правительстве учреждена решением президента России Владимира Путина во вторник, 12 июля.

Ранее стало известно, что глава российского государства подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10. Документ вступает в силу с момента его подписания.

В этот же день Кремль начал менять в документах должность руководителя Татарстана Рустама Минниханова. В указе и распоряжении Владимира Путина политик фигурирует как глава республики, а не ее президент.

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Сергей Истомин
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