Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин внес в Государственную Думу кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова для утверждения на должности вице-премьера. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что новая должность в правительстве учреждена решением президента России Владимира Путина во вторник, 12 июля.

Ранее стало известно, что глава российского государства подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10. Документ вступает в силу с момента его подписания.

В этот же день Кремль начал менять в документах должность руководителя Татарстана Рустама Минниханова. В указе и распоряжении Владимира Путина политик фигурирует как глава республики, а не ее президент.