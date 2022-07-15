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В Совфеде назвали причину смягчения ряда санкций ЕК против России

Цеков заявил, что ЕК может смягчить санкций против РФ из-за осложнений с продовольствием

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Еврокомиссия (ЕК) может смягчить ряд санкций против России, опасаясь осложнений с продовольственной ситуацией. Такую причину в разговоре с «Известиями» назвал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор пояснил, что создание ограничений для экспорта из России грозит проблемами с обеспечением продовольствием, причем не только странам Африки. «Они (Еврокомиссия — прим. "Ленты.ру") сами тоже начнут страдать от ограничений экспорта ряда сельхозпродукции. Поэтому они и принимают решения, которые снимают возможные ограничения», — сказал Цеков.

Накануне стало известно, что ЕК в седьмом пакете санкций, который планируют принять 15 июля, скорректирует ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны.

Вступившие в силу санкции скорректируют для того, чтобы предотвратить их неверное истолкование трейдерами — в частности, изменению подвергнут документ о запрете входа российских судов в порты Евросоюза. В пятом пакете европейских санкций было прописано, что регуляторы стран имеют право предоставить российским судам доступ в свои порты, если те перевозят продовольствие или лекарства.

Тем не менее некоторые иностранные трейдеры прекратили торговлю продуктами питания, экспортируемыми из российских портов, которые косвенно принадлежат подсанкционным госкомпаниям страны.

Мировая история санкций
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Анна Щербакова
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