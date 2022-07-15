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ЕС смягчит санкции против России

Reuters: ЕС смягчит санкции против России во избежание проблем с экспортом продовольствия

Фото: Yves Herman / Reuters

В седьмом пакете санкций, который планируют принять 15 июля, Европейская комиссия (ЕК) скорректирует ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны, пишет Reuters со ссылкой на трех европейских чиновников.

Вступившие в силу санкции скорректируют для того, чтобы предотвратить их неверное истолкование трейдерами — в частности, изменению подвергнут документ о запрете входа российских судов в порты ЕС. В пятом пакете европейских санкций было прописано, что регуляторы стран имеют право предоставить российским судам доступ в свои порты, если те перевозят продовольствие или лекарства.

Тем не менее, некоторые иностранные трейдеры прекратили торговлю продуктами питания, экспортируемыми из российских портов, которые косвенно принадлежат подсанкционным госкомпаниям страны. По словам источника агентства, в новом пакете санкций власти ЕС уточнят, что санкции не распространяются на эти порты.

О том, что седьмой пакет санкций может быть принят на этой неделе, ранее сообщал новостной портал EURactiv. Собеседники издания отметили, что в числе новых ограничений будет запрет на экспорт российского золота, а также санкции в отношении более 50 физических и юридических лиц. Reuters также уточнил, что ЕС ужесточит ограничения на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе химикатов и техники.

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Софья Ермакова
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