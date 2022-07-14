В ЕС заявили о готовности седьмого пакета антироссийских санкций

EURactiv: Евросоюз введет седьмой антироссийский пакет санкций на этой неделе

Седьмой пакет антироссийских санкций может быть введен в течение этой неделе, в проект ограничений включен запрет на экспорт золота из России. О готовности пакета сообщает новостной портал EURactiv.

Согласно информации источников, помимо устранений различных лазеек в товарообороте между Россией и Европой и запретом на экспорт российского золота, ЕС готовится внести в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

Чиновники Евросоюза заявили порталу, что страны-участники объединения одобрят введение пакета к середине следующей недели. Отмечается, что сам проект был одобрен в ходе обсуждений в рамках саммита «Большой семерки» в прошлом месяце.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что ограничения на поставки российского газа не войдут в новый список рестрикций. «Что определенно проблематично — это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», — пояснил Фиала.