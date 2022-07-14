Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ЕС заявили о готовности седьмого пакета антироссийских санкций

EURactiv: Евросоюз введет седьмой антироссийский пакет санкций на этой неделе

Фото: Yves Herman / Reuters

Седьмой пакет антироссийских санкций может быть введен в течение этой неделе, в проект ограничений включен запрет на экспорт золота из России. О готовности пакета сообщает новостной портал EURactiv.

Согласно информации источников, помимо устранений различных лазеек в товарообороте между Россией и Европой и запретом на экспорт российского золота, ЕС готовится внести в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

Чиновники Евросоюза заявили порталу, что страны-участники объединения одобрят введение пакета к середине следующей недели. Отмечается, что сам проект был одобрен в ходе обсуждений в рамках саммита «Большой семерки» в прошлом месяце.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что ограничения на поставки российского газа не войдут в новый список рестрикций. «Что определенно проблематично — это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», — пояснил Фиала.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе задумались над снятием санкций с ряда россиян
Дмитрий Харатьян назвал отличительное качество москвичей
Ericsson подсчитал потери после ухода из России
Вероятность отправки войск из европейской страны на Украину оценили
Стало известно о нежелании «Баварии» продавать Левандовски «Барселоне»
В Сингапуре назвали цель приезда беглого президента Шри-Ланки
Путин признал ветеранами гражданских участников спецоперации
Граймс рассталась с информатором WikiLeaks
Россиянку поместили в СИЗО за организацию детской порностудии
Унесенный в открытое море турист выжил благодаря детской игрушке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.