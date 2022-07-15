Установлена средняя продолжительность жизни солдата ВСУ в Донбассе

Среднее время жизни призывников ВСУ в Донбассе составляет около двух недель

Средняя продолжительность жизни солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно на фронте в Донбассе составляет от 12 до 13 суток, сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на показания украинских пленных и данные, полученные из документов украинских военных, погибших в ходе боев в Донбассе.

Солдат ВСУ с момента призыва по мобилизационной повестке в среднем от одной до трех недель проводит на сборном пункте, где проходит минимальное обучение. Затем его отправляют на передовую. После этого среднее время жизни военного составляет от 12 до 13 суток.

При этом продолжительность жизни зависит от конкретного участка фронта: в Северодонецке, Лисичанске и Северске она составляет от 5 до 6 суток, в районе Артемовска и Соледара — от 8 до 9 дней, а под Угледаром — около месяца.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях и истощении ВСУ. Он призвал разработать новую оперативную стратегию.

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