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У звезды сериала «Игра престолов» Софи Тернер родилась дочь

У звезды «Игры престолов» Софи Тернер и певца Джо Джонаса родилась вторая дочь

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

У 26-летней британской актрисы, звезды «Игры престолов» Софи Тернер, и 32-летнего американского певца Джо Джонаса родился второй ребенок. Об этом сообщает Elle.

Источник, приближенный к паре, заявил, что Тернер родила еще в начале июля, однако о пополнении в семье стало известно лишь спустя несколько недель. У звездной пары родилась дочь, имя которой они предпочли не раскрывать. «Джо и Софи счастливы объявить о рождении девочки», — сообщили представители артистов.

О беременности звезды сериала «Игра престолов» стало известно в мае этого года — тогда актриса появилась на красной дорожке Met Gala с округлившимся животом. Тернер и Джонас воспитывают дочь Уиллу, которая появилась на свет в июле 2020 года.

Ранее актриса заявляла, что старается сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся ее семейной жизни, а также оберегать старшую дочь от внимания прессы: «Я знаю, что может сделать работа в киноиндустрии и ежедневное внимание фотографов с вашим психическим здоровьем. Я не хочу, чтобы она имела с этим дело, пока она не скажет: "Это то, чем я хочу заниматься"».

В начале июля стало известно, что 59-летний американский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино стал отцом во второй раз.

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Анастасия Астахова
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