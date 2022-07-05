Квентин Тарантино стал отцом во второй раз
Mirror: у режиссера Тарантино и его жены Даниэлы Пик родилась дочь
59-летний американский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино стал отцом во второй раз. Об этом сообщает The Mirror.
У Тарантино и его жены Даниэлы Пик родилась дочь. Это второй общий ребенок пары. Супруги уже воспитывают двухлетнего сына Лео.
Источник издания People уточнил, что девочка появилась на свет 2 июля 2022 года.
О том, что они ждут ребенка, супруги сообщили в феврале этого года.
Тарантино и Пик начали встречаться в 2009 году, во время продвижения картины режиссера «Бесславные ублюдки». Пара обручилась в июне 2017 года в Лос-Анджелесе, а в ноябре 2018-го они поженились.
Ранее стало известно о том, что актер Том Хиддлстон впервые станет отцом.