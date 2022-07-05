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Квентин Тарантино стал отцом во второй раз

Mirror: у режиссера Тарантино и его жены Даниэлы Пик родилась дочь
Квентин Тарантино и Даниэла Пик

Квентин Тарантино и Даниэла Пик. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

59-летний американский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино стал отцом во второй раз. Об этом сообщает The Mirror.

У Тарантино и его жены Даниэлы Пик родилась дочь. Это второй общий ребенок пары. Супруги уже воспитывают двухлетнего сына Лео.

Источник издания People уточнил, что девочка появилась на свет 2 июля 2022 года.

О том, что они ждут ребенка, супруги сообщили в феврале этого года.

Тарантино и Пик начали встречаться в 2009 году, во время продвижения картины режиссера «Бесславные ублюдки». Пара обручилась в июне 2017 года в Лос-Анджелесе, а в ноябре 2018-го они поженились.

Ранее стало известно о том, что актер Том Хиддлстон впервые станет отцом.

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Дениза Мацаева
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