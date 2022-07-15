В Таиланде придумали быстрый способ помочь попавшим в беду туристам

АТОР: в Таиланде запустили сервис связи с полицией Tourist Police I Lert U с помощью фото

Управление по туризму Таиланда (TAT) придумало для туристов специальное мобильное приложение, которое позволяет быстро и круглосуточно связываться с полицией. О запуске сервиса сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С помощью приложения Tourist Police I Lert U правоохранительные органы будут немедленно реагировать на происшествия. Таким образом, попавшие в беду туристы смогут заявить о себе наиболее удобным способом: им потребуется всего лишь сделать фото или написать в чат — геолокация определяется автоматически, координаты сами поступят в центр.

Приложение бесплатно для скачивания и доступно для устройств на платформах Android и iOS. Сервис работает на английском и тайском языках и связан с Центром экстренного реагирования туристической полиции.

В ТАТ добавили, что туристическая полиция является подразделением тайской полиции и работает для обеспечения безопасности и благополучия туристов. В штабе ведомства более 1,9 тысячи полицейских, работающих по всему Таиланду, включая основные туристические направления, такие как Бангкок, Пхукет, Самуи и Чиангмай.

Ранее в июле россиянам предсказали снижение стоимости путешествий в Таиланд. По мнению генерального менеджера туристической компании «Илвес тур» Виктора Кривенцова, это обусловлено укреплением рубля и падением национальной валюты.