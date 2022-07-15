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Главу района российского города отправили в СИЗО за давление на жильцов дома

МВД: суд арестовал главу Ленинского района Томска по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд избрал меру пресечения главе администрации Ленинского района Томска, обвиняемой в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Фигурантку уголовного дела арестовали и отправили в СИЗО на два месяца.

По данным следствия, чиновница оказывала давление на совет жильцов многоквартирного дома, которые хотели сменить управляющую компанию. По указанию обвиняемой ее подчиненные устраивали незаконные проверки жилого дома. Она действовала с марта по июнь в интересах директора управляющей компании, чтобы получить от него ценности и услуги.

12 июля сообщалось, что Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему главе города Игорю Пушкареву, признанному виновным по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Его приговорили к пяти годам колонии. С учетом предыдущего срока Пушкареву предстоит сидеть 15 лет и три месяца.

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Любовь Ширижик
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