Осужденному экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву добавили срок

Суд добавил осужденному бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву три месяца к сроку

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему главе города Игорю Пушкареву, признанному виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает региональная прокуратура.

Судья приговорил экс-мэра к пяти годам колонии. С учетом вынесенного ранее Тверским судом Москвы приговора Пушкареву добавили к сроку три месяца. Окончательное наказание для бывшего градоначальника составляет 15 лет и три месяца, со штрафом 500 миллионов рублей.

Игорь Пушкарев занимал пост главы города в 2008-2017 годах. Следствие установило, что он помогал «правильным» компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

23 августа 2021 года сообщалось, что Росимущество продало на аукционе жилой дом и земельный участок бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Финальная цена недвижимого имущества составила 47,6 миллиона рублей.