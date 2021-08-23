Дом осужденного за коррупцию мэра Владивостока продали за 48 миллионов рублей

Росимущество продало на аукционе жилой дом и земельный участок бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Финальная цена недвижимого имущества составила 47,6 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торговой площадки «Сбербанк-АСТ». Пушкарев в 2019 году был осужден за коррупцию.

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Площадь реализованного дома — свыше 494 квадратных метров, земельного участка — 600 «квадратов». Особняк и надел расположены на улице Таежной во Владивостоке. Лот был продан единственному участнику торгов — ОА «Универсальная лизинговая компания». Первоначальная цена составляла 47,147 миллиона рублей, итоговая — 47,647 миллиона.

Ранее недвижимость Пушкарева уже пытались продать: в 2020 году лот оценили в 55,4 миллиона рублей, но аукцион не состоялся.

Бывший мэр Владивостока был осужден в апреле 2019-го. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Оспорить приговор не удалось.

Игорь Пушкарев занимал пост главы города в 2008-2017 годах. Следствие установило, что он помогал «правильным» компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.