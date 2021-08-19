Лукашенко рассказал о рвущихся в политику коррумпированных бизнесменах

Рвущиеся в политику бизнесмены, замешанные в коррупцию и отмывание средств, будут разоблачены и наказаны властями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, не стоит удивляться, если какого-то предпринимателя, который задумал баллотироваться в президенты, разоблачили в финансовых махинациях и прочих нарушениях. Белорусский лидер пояснил, что в политику нужно идти «с чистыми руками».

Этот тезис, по мнению Лукашенко, продемонстрировал арест бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. «Если ты где-то там замазался и идешь в политику, тебя высветят, разденут до трусов и покажут, кто ты есть», — констатировал глава государства, намекая на противоправные деяния своего главного конкурента на президентских выборах в 2020 году.

Виктора Бабарико называли главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Для своего выдвижения он собрал более 400 тысяч подписей, однако не был зарегистрирован кандидатом. За два месяца до голосования его вместе с сыном арестовали и поместили в СИЗО КГБ. Экс-банкира обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов. В июле 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы. Свою вину он не признал.

9 августа Лукашенко в ходе «Большого разговора» попросил Бабарико вернуть украденные деньги. Он рассказал, что ранее ставил ряд «выполнимых» условий для своего бывшего соперника, который якобы попросил его об освобождении. Лукашенко подчеркнул, что, в частности, требовал от Бабарико «вернуть все, что наворовал».

По словам президента, после этого бывший банкир попросил специально вывезти его для встречи со своим сыном Эдуардом Бабарико в баню, где решил с ним обсудить, какую сумму ему стоит «возвращать».