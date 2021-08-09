Лукашенко попросил бывшего соперника вернуть украденное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико вернуть украденные деньги. Об этом глава республики высказался во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна в YouTube.

Он рассказал, что ранее ставил ряд «выполнимых» условий для своего бывшего соперника, который якобы попросил его об освобождении. Лукашенко подчеркнул, что, в частности, требовал от Бабарико «вернуть все, что наворовал».

По словам президента, после этого бывший банкир попросил специально вывезти его для встречи со своим сыном Эдуардом Бабарико в баню, где решил с ним обсудить, какую сумму ему стоит «возвращать». «И он начал с ним обсуждать, сколько надо вернуть денег наворованных. Там, 10 миллионов, 20 миллионов», — добавил Лукашенко.

Виктора Бабарико называли главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Для своего выдвижения он собрал более 400 тысяч подписей, однако не был зарегистрирован кандидатом. За два месяца до голосования его вместе с сыном арестовали и поместили в СИЗО КГБ. Экс-банкира обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов. В июле 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы. Свою вину он не признал.

