В Германии назвали произволом приговор Бабарико

Уполномоченная правительства Германии по правам человека Бэрбель Кофлер назвала произволом приговор, который Верховный суд Белоруссии вынес экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Об этом сообщает ТАСС.

«Основанный на произволе приговор в завершение показательного процесса над Виктором Бабарико еще раз показывает, что режим в Белоруссии не останавливается ни перед какими средствами репрессий в своих действиях против оппозиционных политиков», — заявила Кофлер.

По ее словам, Бабарико проявил стойкость и не признал вину, несмотря на запугивания. В Берлине призвали белорусские власти освободить всех политзаключенных, обеспечить соблюдение принципов правового государства и выполнить международные обязательства.

Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его признали виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем».

Бабарико считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года, однако за два месяца до голосования был задержан вместе с сыном и отправлен в СИЗО КГБ.

Президентские выборы состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжались несколько месяцев.