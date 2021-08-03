Раскрыты подробности пребывания в колонии бывшего соперника Лукашенко

Адвокат бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Наталья Мацкевич раскрыла подробности о его пребывании в новополоцкой колонии. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

Мацкевич рассказала, что Бабарико работает истопником, «подкидывает дровишки в пекарне», а его «трудовые подвиги снимают на видео». Адвокат подчеркнула, что ее подзащитный сохранил «чудесное чувство юмора».

Виктора Бабарико называли главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, однако не был зарегистрирован кандидатом, а за два месяца до выборов оказался под арестом.

Бабарико обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов. В июле 2021-го его приговорили к 14 годам лишения свободы. Вину он не признал.