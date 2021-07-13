Приговор Бабарико обжалуют

Защита приговоренного к 14 годам лишения свободы бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико начала готовить обжалование приговора. Об этом заявила одна из адвокатов осужденного Наталья Мацкевич, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По ее словам, защита наконец получила копию вердикта бывшего соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко и теперь может составить заявление об обжаловании приговора Верховного суда Белоруссии.

Адвокат не уточнила, как долго будет готовиться обжалование и когда документ передадут на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что другого представителя защиты Бабарико Дмитрия Лаевского исключили из минской коллегии адвокатов. Он считает, что поводом для этого стала его просьба об оправдании Бабарико и других обвиняемых.

6 июля Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его признали виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем». Сам он вину не признал и приговор воспринял спокойно. 12 июля его этапировали в исправительную колонию Новополоцка.

Виктора Бабарико называли главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, однако был арестован и не зарегистрирован кандидатом. Его обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов. За два месяца до голосования он был арестован вместе с сыном и помещен в СИЗО КГБ.