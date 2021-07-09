Защитника Бабарико исключили из минской коллегии адвокатов

Дмитрия Лаевского, одного из защитников осужденного бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, исключили из минской коллегии адвокатов. Юрист сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Лаевский уверен, что поводом для этого стала его просьба об оправдании Бабарико и других обвиняемых. При этом адвокат считает, что он смог обосновать невиновность Бабарико.

Решение коллег Лаевский назвал неправомерным, так как, по его мнению, «адвоката лишили статуса за защиту людей». «Нельзя сказать: они не ведают, что творят. Я перестаю быть адвокатом второй раз в жизни по причине принципиального выполнения адвокатского долга», — написал юрист.

6 июля Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его признали виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем». Сам он вину не признал и приговор воспринял спокойно.

Виктора Бабарико называли главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, однако был арестован и не зарегистрирован кандидатом. Его обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов. За два месяца до голосования его арестовали вместе с сыном и поместили в СИЗО КГБ.

