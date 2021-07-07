Бабарико подготовили к этапированию в белорусскую колонию

Осужденного на 14 лет бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико подготовили к этапированию в колонию. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

Его адвокат Дмитрий Лаевский рассказал, что бывшего соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко перевели перед этапированием из минского СИЗО КГБ в так называемую «Володарку». Он добавил, что пока неизвестно, где Бабарико будет отбывать наказание.

6 июля Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его признали виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем». Сам он вину не признал и приговор воспринял спокойно.

В Европейском союзе (ЕС) считают, что Бабарико был арестован только потому, что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах. Уточняется также, что вынесенный приговор является одним из 125 несправедливых решений, которые приняли белорусские суды по политически мотивированным делам.

Виктора Бабарико называли главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, однако был арестован и не зарегистрирован кандидатом. Его обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов. За два месяца до голосования был арестован вместе с сыном и помещен в СИЗО КГБ.