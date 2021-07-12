Бывшего соперника Лукашенко этапировали в колонию

Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, приговоренного к 14 годам лишения свободы по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем», этапировали в колонию. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщается в его Telegram-канале.

«Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 города Минска для посещения подзащитного (прошлый раз они посещали его там в пятницу 9 июля). Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в городе Новополоцк», — сказано в сообщении.

Виктора Бабарико называли главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения. Однако за два месяца до голосования Бабарико был арестован вместе с сыном и помещен в СИЗО КГБ. Его обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.

Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств, известно о нескольких погибших протестующих. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны.

Правозащитники насчитывают более 500 политзаключенных в Белоруссии. Запад ввел санкции против властей республики, обвинив их в фальсификациях итогов выборов и репрессиях против граждан.

